《經濟通通訊社２２日專訊》多名行會非官守成員在特首林鄭月娥露面後亦見記者，表示一
致強烈譴責昨晚不同地區暴力行為，包括發生在上環及元朗的事件。他們表示，不願意見到暴力
場面，衝擊中聯辦和塗污國徽是絕對不能接受；至於元朗的暴力打鬥亦絕非香港人應有的行為。
他們又指行會一致希望受傷市民可早日康復，希望市民給予信心警方可維持秩序。（ｃｗ）（ｚ
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22/07/2019 16:04
【移交逃犯】行會非官守成員一致強烈譴責昨晚所有暴力事
《經濟通通訊社２２日專訊》多名行會非官守成員在特首林鄭月娥露面後亦見記者，表示一
致強烈譴責昨晚不同地區暴力行為，包括發生在上環及元朗的事件。他們表示，不願意見到暴力
場面，衝擊中聯辦和塗污國徽是絕對不能接受；至於元朗的暴力打鬥亦絕非香港人應有的行為。
他們又指行會一致希望受傷市民可早日康復，希望市民給予信心警方可維持秩序。（ｃｗ）（ｚ
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