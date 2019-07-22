【移交逃犯】行會非官守成員一致強烈譴責昨晚所有暴力事

《經濟通通訊社２２日專訊》多名行會非官守成員在特首林鄭月娥露面後亦見記者，表示一

致強烈譴責昨晚不同地區暴力行為，包括發生在上環及元朗的事件。他們表示，不願意見到暴力

場面，衝擊中聯辦和塗污國徽是絕對不能接受；至於元朗的暴力打鬥亦絕非香港人應有的行為。

他們又指行會一致希望受傷市民可早日康復，希望市民給予信心警方可維持秩序。（ｃｗ）（ｚ

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