《經濟通通訊社２２日專訊》多名行會非官守成員在特首林鄭月娥露面後亦見記者，行會非
官守成員召集人陳智思承認，在這一個多月內所發生的事情，令到市民對警隊的信心有所動搖，
他認為現時警隊最重要是盡快緝捕犯案人士，以行動重建市民對警隊的信心，讓市民看到警隊是
中立及有能力。（ｃｗ）（ｚｚ）
22/07/2019 16:14
【元朗黑夜】陳智思承認市民對警隊信心動搖，促盡快逮捕有關人士
《經濟通通訊社２２日專訊》多名行會非官守成員在特首林鄭月娥露面後亦見記者，行會非
官守成員召集人陳智思承認，在這一個多月內所發生的事情，令到市民對警隊的信心有所動搖，
他認為現時警隊最重要是盡快緝捕犯案人士，以行動重建市民對警隊的信心，讓市民看到警隊是
中立及有能力。（ｃｗ）（ｚｚ）
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