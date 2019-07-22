《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥今日下午３時將與一眾司局長和警務處處長
在行政長官辦公室地下大堂會見傳媒。行政會議非官守議員將於隨後見記者。（ｆｗ）（ｚｚ）
22/07/2019 14:29
【香港政情】行會非官守議員將在特首林鄭月娥見傳媒後見記者
《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥今日下午３時將與一眾司局長和警務處處長
在行政長官辦公室地下大堂會見傳媒。行政會議非官守議員將於隨後見記者。（ｆｗ）（ｚｚ）
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