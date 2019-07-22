《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥率一眾司局長及警務處處長盧偉聰下午見記
者，回應昨晚有示威者圍堵中聯辦及元朗衝突事件。
有記者留意到在政府昨晚所發的聲明中，對元朗的襲擊事件的用詞相對溫和。林鄭月娥回應
指昨日她有密切監察事態的發展，因元朗昨晚有兩波襲擊事件，而政府在發表聲明時，仍未全面
掌握，及了解當時現場的情況，又再次強調任何暴力都需予以譴責。（ｈｍ）（ｚｚ）
22/07/2019 15:39
【元朗黑夜】遭質疑對元朗襲擊用詞溫和，林鄭：當時未了解全況
《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥率一眾司局長及警務處處長盧偉聰下午見記
者，回應昨晚有示威者圍堵中聯辦及元朗衝突事件。
有記者留意到在政府昨晚所發的聲明中，對元朗的襲擊事件的用詞相對溫和。林鄭月娥回應
指昨日她有密切監察事態的發展，因元朗昨晚有兩波襲擊事件，而政府在發表聲明時，仍未全面
掌握，及了解當時現場的情況，又再次強調任何暴力都需予以譴責。（ｈｍ）（ｚｚ）
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