【元朗黑夜】警方清晨見記者指無拘捕任何人，稱無見到攻擊性武器

《經濟通通訊社２２日專訊》昨晚約９時起，有過百名身穿白衣的人士在元朗雞地及港鐵站

聚集，大部分手持鐵柱、籐條、木棍等武器。他們起初一直追打身穿黑衣、疑參加完遊行的市民

，其後更進而攻擊其他非在場人士。醫管局表示，事件中有４５人受傷，２２人仍在留院，其中

１人危殆。

元朗區助理指揮官游乃強今日清晨５時就事件見記者，稱事件相信是由於不同政見的人士紛

爭而出現打鬥，又指兩邊陣營都見不到有攻擊性武器，即使他們身穿白衣也不能確定是否有參與

打鬥，因此未有拘捕任何人。至於警方沒有紀錄所有在場的白衫人士的個人資料就放人，稱是由

於無能力紀錄所有人的身份證。他指，警方會循閉路電視、科學鑑證及證人口供等方向調查，呼

籲市民報案及提供資料。

較早時間，有持盾牌的警員進入南邊圍村內，同白衣人交談，曾聚集在村口的白衣人散去，

警員在現場停泊多輛汽車的車底及其他隱蔽位置檢獲一批鐵枝。

另外在凌晨時分，有記者採訪在場警員時，問及為何警方需要一段長時間才到達現場。元朗

區八鄉分區指揮官李漢民回應指自己無時間看手錶。記者繼續查詢其他問題，李漢民斥記者「不

要質問我」。記者繼續追問，李漢民就回應稱「你這樣是不會令到我驚的」。（ｃｗ）（ｚｚ）

