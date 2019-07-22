  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2019 10:13

【元朗黑夜】警方清晨見記者指無拘捕任何人，稱無見到攻擊性武器

　　《經濟通通訊社２２日專訊》昨晚約９時起，有過百名身穿白衣的人士在元朗雞地及港鐵站
聚集，大部分手持鐵柱、籐條、木棍等武器。他們起初一直追打身穿黑衣、疑參加完遊行的市民
，其後更進而攻擊其他非在場人士。醫管局表示，事件中有４５人受傷，２２人仍在留院，其中
１人危殆。
　　元朗區助理指揮官游乃強今日清晨５時就事件見記者，稱事件相信是由於不同政見的人士紛
爭而出現打鬥，又指兩邊陣營都見不到有攻擊性武器，即使他們身穿白衣也不能確定是否有參與
打鬥，因此未有拘捕任何人。至於警方沒有紀錄所有在場的白衫人士的個人資料就放人，稱是由
於無能力紀錄所有人的身份證。他指，警方會循閉路電視、科學鑑證及證人口供等方向調查，呼
籲市民報案及提供資料。
　　較早時間，有持盾牌的警員進入南邊圍村內，同白衣人交談，曾聚集在村口的白衣人散去，
警員在現場停泊多輛汽車的車底及其他隱蔽位置檢獲一批鐵枝。
　　另外在凌晨時分，有記者採訪在場警員時，問及為何警方需要一段長時間才到達現場。元朗
區八鄉分區指揮官李漢民回應指自己無時間看手錶。記者繼續查詢其他問題，李漢民斥記者「不
要質問我」。記者繼續追問，李漢民就回應稱「你這樣是不會令到我驚的」。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
生財有道22/07/2019
【嚟緊炒D乜】美高梅盈利復甦明顯暑假賭收料向好，博炒上16元
接通華為19/07/2019
華為新思維：手機市場表現依然強勁！每過一秒，華為就賣出7部手機
專訪19/07/2019
法國商界積極推動智慧城市　展望香港成為世界典範
生財有道19/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵盈警無損長遠價值
中國故事19/07/2019
【科創板啟動】監管全方位護航 科創板22日開板 料快漲後震盪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金