《經濟通通訊社２２日專訊》昨晚元朗有過百名身穿白衣的人士在元朗雞地及港鐵站，以籐
條、木棍等武器無差別襲擊市民，有市民表示多次撥打９９９報案不果。港鐵總經理鄭群興（特
別職務）於電台節目上表示，港鐵有報警，惟警員「都有段時間」才抵達現場。他指，港鐵會商
討是否公開事發時的元朗站閉路電視片段。
鄭群興表示，事發時正在青衣車務控制中心處理事件，都事態發展感焦急，報警後有再尋求
警方協助。港鐵今日將在各車站加派職員，在元朗站亦加派保安人員在場。（ｆｗ）（ｚｚ）
22/07/2019 10:26
【元朗黑夜】港鐵：報案後警方「都有段時間」才到場，今加派保安
《經濟通通訊社２２日專訊》昨晚元朗有過百名身穿白衣的人士在元朗雞地及港鐵站，以籐
條、木棍等武器無差別襲擊市民，有市民表示多次撥打９９９報案不果。港鐵總經理鄭群興（特
別職務）於電台節目上表示，港鐵有報警，惟警員「都有段時間」才抵達現場。他指，港鐵會商
討是否公開事發時的元朗站閉路電視片段。
鄭群興表示，事發時正在青衣車務控制中心處理事件，都事態發展感焦急，報警後有再尋求
警方協助。港鐵今日將在各車站加派職員，在元朗站亦加派保安人員在場。（ｆｗ）（ｚｚ）
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