《每周華語－黃溢華》各大國綜合科研實力比拼：坦克車

《每周華語》１９１６年９月３０，英國秘密武器「坦克車」首次現身戰場，４９架坦克，

不少未及到達德國的防線便壞了，但仍有少數衝入了敵陣，為英步兵提供了保護。坦克已有

１０３年，一世紀多的歷史，今天坦克已成為獨立的武備。印度、以色列、南韓及日本也自行生

產坦克。而國際武備市場甚大，中俄美英╱歐盟等國，甚而德國也有出售不同的武備及相關的高

端保衛系統。



今天外太空與深海都成為各大國綜合科研實力比拼的場地。傳統上，戰機、砲彈、引擎、主

力艦╱航母、陸上戰備例如坦克車（Ｔａｎｋ）都是各主要大國不斷投入資源的軍備項目，互聯

網、衛星系統、飛彈╱導彈及各種相關軍備，必然涉及不只科研成果，亦是花費巨大的支出。



海陸空及外太空軍備，例如坦克╱主力戰車，仍是各國必備的常規軍備。１９９０年波斯灣

戰爭，美國花了多個月時間才把主力戰車「ＭＩＡＩ」等運往中東，用作收復科威特；而美國主

力戰車的威力，在全球報道之下，都成為焦點。伊拉克也擁有數量甚多的俄製坦克，但差不多全

成為美主力戰車的獵物。全球只有美國用「貧化鈾彈」（Ｄｅｐｌｅｔｅｄ Ｕｒａｎｉｕｍ

Ａｍｍｕｎｉｔｉｏｎ），ＤＵＡ），加上主砲強勁及光學系統準確，伊拉克的俄製戰車在被打

中之後便立即摧毀，且坦克內有不少砲彈自爆，使美「ＭＩＡＩ」的殺傷力倍增。不錯，美主力

戰車也有小量損失，但相對全面摧毀對手的戰車隊，可見坦克仍是美軍及各國攻堅必備的軍備。



對手擁有反坦克導彈也好，坦克對決坦克也好，考慮數量、速度、光學、火力及強力裝甲保

護與通訊輔助方面，在實戰上，美國可能居全球首位。坦克於一次大戰出現，保護步兵，並非為

獨立出擊的部隊。英國研發了「坦克」（Ｔａｎｋ），為保密之下試用，以「運水」的工具「命

名」，即「Ｗａｔｅｒ Ｔａｎｋ」。成功後，利用為保護步兵及加上槍砲，成為陸軍的一部分

，德國也後來居上，於一戰及時推類似的軍備：坦克。



一次大戰╱二戰期間，各國加強研發坦克、引擎、火力、通訊及強化裝甲成為焦點。但在運

用坦克部隊方面，德國卻有突破：坦克不是用來保護步兵，而是主動攻堅的軍備╱部隊，火力日

強，即使「行」不了，火砲也可攻打目標，使軍隊可全方位拿下軍事目標。二戰大量運用坦克，

俄「Ｔ－３４」被視為二戰中最佳戰車：火力強、快速、成本低，容易使用且設計自然地反彈敵

人之砲彈，使俄軍反攻，打到柏林，坦克成為陸上重中之重的主動軍備。



１９４３年７月，德俄於Ｋｕｒｓｋ發生坦克大決戰，德國敗陣，但不可以這一戰役認為德

國坦克實力「差」。相反，德國裝甲部隊實力強大，光學╱火力╱裝甲也出色，人員經驗好。一

架虎型坦克，可力敵十多美國的「雪爾曼」型坦克，可見德國坦克車實力非凡。筆者不是好戰之

人，但軍備真的少不了，一旦打仗，坦克╱主力戰車仍是抗敵的主打常規軍備。



今天維持一支可行動的裝甲部隊花費巨大，海陸空部隊會使國防開支高。但作為常規武備，

坦克不可缺少。綜合科研角度看，裝甲、光學、砲彈等都是高科技，而引擎更是重要，坦克整體

表現╱實力考驗大，夜戰、雪地╱沙漠戰更為重要。今天又有衛星配合，但反坦克導彈殺傷大，

各種地雷亦日見運用更多，使主力戰者不易一面倒殺入敵陣又或作為「維和」之用。



每一年都有不同的坦克「比試」，美俄德法英等有參加。但模擬「比試」再好，可惜千軍萬

馬，在真實對決之中，不只靠電腦，電子系統，也要看戰術及很多因素。數量方面，今天已不可

能再有二戰時幾千架坦克車！維修及訓練，更新等支出十分之驚人。因而各國有三、四百架可用

主戰車甚而上千架已不是少的數目了。



事實上，坦克用上十小時，十多小時便要維修！花費之大，又若運用不恰當，打敗仗亦不易

立即有後補上戰場。主戰車所需後勤支援甚為複雜，因而一百架，甚而上千架之數的主戰車又可

短時間「出戰」，在太平世代之下，不易拿取國防支出。可惜人類的歷史乃由「戰禍」、「大仗

」、「小仗」串聯，因而國防支出再小也不可無：其中主力戰車隊便被視為重中之重之軍備。



坦克科技涉及電子系統，裝甲物料、引擎力量、砲彈威力、光學系統、保護設計╱研究、成

本水平、維修系統、後勤需求╱成本等等。至於坦克兵的訓練及保護亦必須仔細考慮；冶金學水

平自然左右坦克車的表現及存活能力。太重，引擎可能太大！太少裝甲，保護足夠嗎？引擎不用

貴及功率高，但坦克自身存活力又如何？坦克車乃綜合科研的產物。



《資深市場人士 黃溢華》

