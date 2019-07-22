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22/07/2019 10:54

【元朗黑夜】公民黨：元朗形同黑社會管治，政府須為撕裂負全責

　　《經濟通通訊社２２日專訊》公民黨強烈譴責昨晚於元朗的暴力行為，並批評警方失職，警
方如同與黑社會協調好一樣，有在場警員轉身離去，防暴警察亦讓大批懷疑涉事的人離去，形容
元朗淪為黑社會管治
　　公民黨指對特區政府一直未有回應市民訴求，縱容警察濫暴感憤怒。認為特區政府須為社會
嚴重撕裂的局面負上全責。公民黨指政治問題必須政治解決，倚仗警隊武力和使用黑社會暴力只
會使民怨沸騰。公民黨促請行政長官林鄭月娥立即回應五大訴求，追究警隊在元朗事件及於中上
環開槍之責任。（ｈｍ）（ｚｚ）

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