《經濟通通訊社２２日專訊》自由黨發表聲明譴責示威者暴力及損害國家尊嚴的行為。自
由黨指，示威者於中聯辦門外國徽投擲雞蛋及潑上黑色液體的行為，損害國家尊嚴、違反國家憲
法及《基本法》，嚴重打擊一國兩制的基礎。
至於元朗西鐵站內有巿民被毆打，自由黨指事情不能接受，促請警方嚴正跟進。
自由黨表示，對暴力充斥香港，暴力程度升級及蔓延至社區各層面，感痛心憂慮，重申社會
不應訴諸暴力，懇請各方回歸理性，以務實的態度處理分歧，使社會重回正軌。（ｈｍ）（ｚｚ
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22/07/2019 11:09
【元郎黑夜】自由黨：示威者損害國家尊嚴，暴力蔓延社區層面
《經濟通通訊社２２日專訊》自由黨發表聲明譴責示威者暴力及損害國家尊嚴的行為。自
由黨指，示威者於中聯辦門外國徽投擲雞蛋及潑上黑色液體的行為，損害國家尊嚴、違反國家憲
法及《基本法》，嚴重打擊一國兩制的基礎。
至於元朗西鐵站內有巿民被毆打，自由黨指事情不能接受，促請警方嚴正跟進。
自由黨表示，對暴力充斥香港，暴力程度升級及蔓延至社區各層面，感痛心憂慮，重申社會
不應訴諸暴力，懇請各方回歸理性，以務實的態度處理分歧，使社會重回正軌。（ｈｍ）（ｚｚ
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