《經濟通通訊社２２日專訊》元朗商場Ｙｏｈｏ Ｍａｌｌ發表聲明，對昨晚有市民在商場
的通道遇襲及受傷，感震驚和遺憾。
聲明指商場職員及市民發現有人遇襲後，即報警求助，但一直未能聯絡警方。
商場職員在住宅業主陪同下，安排部分遇襲市民到住宅平台暫避，為他們提供水和急救用品
等。有商場職員為受傷市民作初步急救，待救護員接報到場，將受傷市民送院治理。（ｈｍ）（
ｚｚ）
22/07/2019 11:38
【元朗黑夜】形點昨晚指未能聯絡警方，有安排市民到住宅平台暫避
《經濟通通訊社２２日專訊》元朗商場Ｙｏｈｏ Ｍａｌｌ發表聲明，對昨晚有市民在商場
的通道遇襲及受傷，感震驚和遺憾。
聲明指商場職員及市民發現有人遇襲後，即報警求助，但一直未能聯絡警方。
商場職員在住宅業主陪同下，安排部分遇襲市民到住宅平台暫避，為他們提供水和急救用品
等。有商場職員為受傷市民作初步急救，待救護員接報到場，將受傷市民送院治理。（ｈｍ）（
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