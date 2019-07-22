【元朗黑夜】何君堯與多名白衣人握手，皇仁師生及舊生聯署譴責

《經濟通通訊社２２日專訊》昨晚元朗有過百名身穿白衣的人士在元朗雞地及港鐵站，以鐵

籐條、木棍等武器無差別襲擊市民。網上有片段顯示，何君堯與多名身穿白衣人握手、竪起拇指

，有白衣人對何表示：「你們是我英雄」。

一批皇仁書院師生及舊生發起聯署，譴責身為皇仁書院舊生的立法會議員何君堯肆行暴虐，

行為令人髮指，有辱校譽。聲明亦呼籲其他立法會議員彈劾何君堯，並鼓勵舊生積極向香港律師

會就何君堯的行為作書面投訴。

何君堯事後在社交專頁表示，與元朗白衣人打黑衣人事件，絕對沒有任何關係。（ｆｗ）（

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