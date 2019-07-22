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22/07/2019 12:15

【移交逃犯】王志民：圍堵中聯辦侮辱國家主權，將追究到底

　　中聯辦主任王志民指，昨晚有部分激進示威者圍堵中聯辦大樓，更有人向國徽投擲雞蛋及油
漆彈，侮辱國家主權及尊嚴，行徑惡劣。王志民對示威者予以最嚴厲譴責，指示威行徑嚴重損害
香港法治精神，市民根本利益，全中國人民的感情，堅信特區政府及警方一定會依法嚴懲追究到
底。
　　王志民強調，中聯辦會一如繼往履行中央賦予中聯辦的各項職責，堅定支持政府依法有效施
政，及警方依法有效回復香港秩序。（ｈｍ）（ｚｚ）

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