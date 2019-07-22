【移交逃犯】建制派譴責圍堵中聯辦事件，要求警方追究違法行為

《經濟通通訊社２２日專訊》建制派立法會議員聲明譴責圍堵中聯辦事件，指近日有人藉示

威遊行挑起暴力衝突，擾亂社會安寧，令警力部署受到極大牽制，要求停止所有鼓吹及縱容違法

暴力的行為。

建制派指有激進暴力分子聲稱成立臨時立法會、進行光復等行為嚴重違反國家憲法，侮辱國

家民族並背離了《基本法》及一國兩制，破壞香港社會秩序及損害利益，強烈譴責非法行為，並

要求警方馬上制止有關違法行為，嚴肅追究違法者的刑事責任。（ｈｍ）（ｚｚ）

