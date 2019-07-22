《經濟通通訊社２２日專訊》昨夜有一批白衫人士於元朗一帶以籐條、木棍等無差別攻擊市
民，多人受傷送院。
建制派議員發表聲明，強烈譴責昨晚元朗的暴力事件，認為事態非常嚴重，促請警方必須採
取嚴厲行動，嚴肅跟進。聲明亦指，近日有違法暴力份子藉示威遊行，在區內出擊，挑起暴力衝
突，擾亂社會安寧。
經民聯指，元朗區議員王威信亦在元朗事件中受傷，右手骨折前正留院做手術。
（ｈｍ）（ｚｚ）
22/07/2019 13:08
【元朗黑夜】建制派譴責元朗襲擊事件，要求警方嚴肅跟進
《經濟通通訊社２２日專訊》昨夜有一批白衫人士於元朗一帶以籐條、木棍等無差別攻擊市
民，多人受傷送院。
建制派議員發表聲明，強烈譴責昨晚元朗的暴力事件，認為事態非常嚴重，促請警方必須採
取嚴厲行動，嚴肅跟進。聲明亦指，近日有違法暴力份子藉示威遊行，在區內出擊，挑起暴力衝
突，擾亂社會安寧。
經民聯指，元朗區議員王威信亦在元朗事件中受傷，右手骨折前正留院做手術。
（ｈｍ）（ｚｚ）
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