《地產人眼－黃漢成》社會事件曠日持久，旅遊零售業堪憂

《地產人眼》修訂《逃犯條例》引起的社會動盪仍然持續，對本港經濟的影響亦已開始浮現

，激進的群眾繼包圍高鐵西九龍站及廣東道各大名店後，近日又分別在屯門、上水及沙田等地區

結集抗議，有商戶為怕殃及池魚，只得提早關門，生意大受影響，日前香港零售管理協會表示，

業界近月營業額已出現跌幅，如果社會紛亂持續，勢必影響訪港遊客人數及本土消費意欲，今年

全年整體銷售額有可能錄得雙位數負增長。



民主社會的寶貴之處，在於能夠互相包容，無論任何立場的人士都可以暢所欲言，筆者從不

反對和平理性的遊行，然而當涉及違法及妨礙到他人的行為時，筆者則對此深痛惡絕；２０１４

年廣東道發生的趕客行動，激進的群眾對訪港的國內旅客肆意驅趕辱罵，香港「購物天堂」形象

盡毀，結果訪港旅客人數銳減，零售業墮進了漫長的寒冬，從業員生計大受影響，而商舖市場亦

受到極大的衝擊。



經過數年時間的慢慢復元，加上連接中港兩地的基建陸續落成，內地訪港人數不但回復過往

的水平，而且進一步打破紀錄，零售業亦見復甦轉旺，然而就在這良好勢頭之際，卻爆發一連串

社會事件，為零售業再次響起警號；其實群眾出來遊行，本來是抱著一顆熱愛香港的心，然而若

有人不能保持克制，做出了偏激違法的行為，則會間接拖垮香港的零售業乃至整個經濟。據報道

，有團體及組識計劃在港九其他地區繼續發動遊行，以表達其不同的訴求，筆者衷心希望每一個

遊行人士都能保持理性克制，切勿對其他市民、遊客、公務員及警員等做出違法越界的行為，否

則熱愛香港的初心，只會變成戕害香港的惡果。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

