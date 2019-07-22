【科創板】甫開市即現急沽套現，５新股較開市價急跌三成臨時停牌

《經濟通通訊社２２日專訊》科創板首日開板，２５隻新股集體飆高，但開市未足１０分鐘
，便有投資者選擇割禾青離場，結果虹軟科技（滬：６８８０８８）、睿創微納
（滬：６８８００２）、瀚川智能（滬：６８８０２２）、嘉元科技（滬：６８８３８８）、天
准科技（滬：６８８００３）較開盤價跌逾３０％，股票觸發臨時停牌。
另外，杭可科技（滬：６８８００６）因較開盤價漲逾３０％，股票臨時停牌。
根據科創板的盤中臨停機制，當盤中股價上漲或下跌幅度首次達到３０％、６０％時，都將
分別進行一次臨停。
表列相關股份表現：
股份 現價（人民幣） 升幅 今早開市升幅
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較開盤價跌逾３０％股份：
睿創微納（滬：６８８００２） ４１﹒３７元 升１０６﹒８５％ 升１９５﹒５０％
天准科技（滬：６８８００３） ３９﹒０２元 升 ５３﹒０２％ 升１１８﹒８０％
瀚川智能（滬：６８８０２２） ４７﹒１４元 升 ８２﹒７８％ 升１６２﹒１０％
虹軟科技（滬：６８８０８８） ６０﹒５０元 升１０９﹒４９％ 升１９９﹒５０％
嘉元科技（滬：６８８３８８） ４６﹒２０元 升 ６３﹒４８％ 升１３３﹒５０％
較開盤價漲逾３０％股份：
杭可科技（滬：６８８００６） ５４﹒８６元 升１００﹒００％ 升 ７８﹒６４％
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（ｅｙ）