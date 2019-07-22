  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2019 09:52

【科創板】甫開市即現急沽套現，５新股較開市價急跌三成臨時停牌

　　《經濟通通訊社２２日專訊》科創板首日開板，２５隻新股集體飆高，但開市未足１０分鐘
，便有投資者選擇割禾青離場，結果虹軟科技（滬：６８８０８８）、睿創微納
（滬：６８８００２）、瀚川智能（滬：６８８０２２）、嘉元科技（滬：６８８３８８）、天
准科技（滬：６８８００３）較開盤價跌逾３０％，股票觸發臨時停牌。
　　另外，杭可科技（滬：６８８００６）因較開盤價漲逾３０％，股票臨時停牌。
　　根據科創板的盤中臨停機制，當盤中股價上漲或下跌幅度首次達到３０％、６０％時，都將
分別進行一次臨停。
　　表列相關股份表現：

股份　　　　　　　　　　　　　現價（人民幣）　升幅　　　　　　　　今早開市升幅
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
較開盤價跌逾３０％股份：
睿創微納（滬：６８８００２）　４１﹒３７元　　升１０６﹒８５％　　升１９５﹒５０％
天准科技（滬：６８８００３）　３９﹒０２元　　升　５３﹒０２％　　升１１８﹒８０％
瀚川智能（滬：６８８０２２）　４７﹒１４元　　升　８２﹒７８％　　升１６２﹒１０％
虹軟科技（滬：６８８０８８）　６０﹒５０元　　升１０９﹒４９％　　升１９９﹒５０％
嘉元科技（滬：６８８３８８）　４６﹒２０元　　升　６３﹒４８％　　升１３３﹒５０％

較開盤價漲逾３０％股份：
杭可科技（滬：６８８００６）　５４﹒８６元　　升１００﹒００％　　升　７８﹒６４％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
生財有道22/07/2019
【嚟緊炒D乜】美高梅盈利復甦明顯暑假賭收料向好，博炒上16元
接通華為19/07/2019
華為新思維：手機市場表現依然強勁！每過一秒，華為就賣出7部手機
專訪19/07/2019
法國商界積極推動智慧城市　展望香港成為世界典範
生財有道19/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵盈警無損長遠價值
中國故事19/07/2019
【科創板啟動】監管全方位護航 科創板22日開板 料快漲後震盪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金