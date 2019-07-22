《價值美股－阮靜瑤》微軟還值不值得買？

《價值美股》微軟（ＭＳＦＴ）公布了亮麗的季績。如果你對微軟的印象仍然只停留在售賣

Ｏｆｆｉｃｅ和Ｗｉｎｄｏｗｓ的老公司，那你可能忽略了對這間科網巨頭的新發展。微軟是目

前美股市場上唯一破萬億元（美元．下同）市值的公司，而打從筆者在各平台寫財經專欄開始，

微軟亦是我唯一毫不含糊對其表示強烈看好的公司。不過，微軟年初至今該股已升逾三成五，到

底這間公司還值不值得買？



相信很多有留意財經新聞的朋友也多少看過，近期微軟創辦人比爾．蓋茨回顧自己犯下「價

值４０００億元錯誤」的言論。他說：「在軟件世界，尤其作業系統的平台，通常是『贏家通吃

』。我最大的錯誤就是管理不善，令微軟沒有做出像Ａｎｄｒｏｉｄ般的手機作業系統。」手機

作業系統是微軟難以釋懷的痛，當ｉＯＳ和Ａｎｄｒｏｉｄ卡好了位，市場已沒有微軟的份，最

終唯有放棄自家手機作業系統。「當上帝關了一扇門，必打開另一扇窗。」微軟打開了一扇窗，

在另一個領域找到自己的一片天。



微軟公布截至６月底止第四季度業績，季度收入錄得３３７億，按年升１２％，純利為１３

２億，按年升４９％，兩者均超出華爾街分析師預期。本季，微軟以回購和派息的方式，向股東

返還了７７億元現金。Ｏｆｆｉｃｅ過去作為微軟財務命脈之一，近年從授權逐漸轉向訂閱的收

費模式。至於微軟的智能雲業務增長迅猛，收入和盈利超越了包括Ｗｉｎｄｏｗｓ在內的個人電

腦業務部門，以及Ｏｆｆｉｃｅ系統在內的生產力和業務部門，當中受益於Ａｚｕｒｅ第四季收

入增長６４％。這不得不佩服微軟行政總裁納德拉（Ｓａｔｙａ Ｎａｄｅｌｌａ）自２０１４

年上任以來，推行「雲優先」戰略確有先見之明。



在雲業務這塊大餅中，微軟最大競爭對手為亞馬遜（ＡＭＺＮ）和谷歌（ＧＯＯＧ）。微軟

過去一年的研發開支達到１６９億元，低於亞馬遜２０１８年的２８８億元和谷歌的２１４億元

。Ａｚｕｒｅ第四季收入增長６４％，對比第三季增長７３％、第二季增長７６％，不難發現Ａ

ｚｕｒｅ增長正在放緩。雖然微軟與ＦＡＡＮＧ成員比較，微軟估值「相對不貴」，其業務受環

球政經影響的風險較低，股價波動性亦不算高，惟該股年初至今已升逾三成五，其雲業務能否維

持高增長去支持股價，也是個問號。未來微軟的升幅，相信主要靠基金「不得不買」來維持。若

投資者目前持有微軟股票，大可按兵不動；但若你此刻想買入微軟股票，你則可能需多加考慮安

全邊際問題去擬定策略。



《茂宸證券經紀業務部助理副總裁阮靜瑤》（筆者為註冊持牌人士，並無持有上述股份）

