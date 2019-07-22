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即市新聞

22/07/2019 08:55

【擴大開放】中證監：券商基金期貨外資持股比限制提前至明年取消

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院金融穩定發展委員會辦公室２０日
宣布了一系列金融業進一步對外開放的政策措施，其中包括將原定於２０２１年取消證券公司、
基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到２０２０年。對此，中證監有關負責人回答
了記者提出的問題。
　　中證監表示，提前於２０２０年內取消證券公司、基金管理公司、期貨公司外資股比限制，
是中證監落實深化金融供給側改革、擴大金融業對外開放等決策部署的重要舉措，符合資本市場
和行業以開放促改革、促發展的客觀要求，體現了中國堅定不移深化改革開放的決心和信心。經
過近三十年的發展，中國證券、基金和期貨行業已取得長足進步，通過擴大行業開放，鼓勵良性
競爭，持續增強實力，有利於營造良好的市場生態和營商環境，促進行業服務水平實現躍升，以
更優質的金融服務滿足實體經濟高質量發展和人民對美好生活的需要。
　
＊先後核准設立４家外資控股的證券和基金公司＊
　
　　中證監稱，加快推進資本市場高水平對外開放。２０１８年中國宣布將合資證券、基金管理
和期貨公司的外資投資比例限制放寬至５１％，三年後不再設限。目前，外資股比放寬至５１％
的政策已落實落地，中證監於２０１８年發布實施了《外商投資證券公司管理辦法》和《外商投
資期貨公司管理辦法》等管理規定，已先後核准設立４家外資控股的證券公司和基金管理公司。
不少外資機構對加大對華投資、參與中國資本市場建設發展表達了積極的意願，開放政策效果和
各方反應良好，為加快推進證券基金期貨行業對外開放創造了有利條件。
　　下一步，中證監將加快完善配套安排，扎實造好上述開放措施的落實落地，提升開放環境下
的監管能力，有效防範風險，確保開放工作有序穩步推進。

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