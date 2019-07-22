【擴大開放】人行：推動評級領域開放，加大對外資銀行母公司考察

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院金融穩定發展委員會辦公室宣布了

一系列金融業進一步對外開放的政策措施，其中包括允許外資機構在華開展信用評級業務時，可

以對銀行間債券市場和交易所債券市場的所有種類債券評級；允許外資機構獲得銀行間債券市場

Ａ類主承銷牌照；進一步便利境外機構投資者投資銀行間債券市場。人民銀行有關負責人介紹相

關情況。

一、允許外資機構在華開展信用評級業務時，可以對銀行間債券市場和交易所債券市場的所

有種類債券評級。

下一步，人民銀行、中證監將進一步推動評級領域對外開放，不斷擴大外資評級機構的業務

範圍，允許更多符合條件的外資評級機構在銀行間債券市場、交易所債券市場開展全部類別信用

評級業務，提升金融業對外開放水平，促進中國金融市場規範健康發展。

二、允許外資機構獲得銀行間債券市場Ａ類主承銷牌照

人民銀行指導交易商協會就擴大外資銀行業務範圍的問題進行了研究，將允許符合條件的外

資銀行通過市場評價取得Ａ類主承銷業務資格，業務範圍從境外非金融企業債務融資工具擴展至

債務融資工具全部品種。同時，考慮到外資銀行境內外母子公司業務聯動的特點，將進一步在規

則層面加大對外資銀行境外母公司的考察力度。該舉措正在履行相關程序，近期將正式對市場發

布。

目前，已有６家外資銀行取得非金融企業債務融資工具Ｂ類主承銷和承銷業務資格。

三、進一步便利境外機構投資者投資銀行間債券市場

人民銀行會同外匯管理局起草了《關於進一步便利境外機構投資者投資銀行間債券市場有關

問題的通知》，並於２０１９年５月通過人民銀行官網向社會公開徵求意見，擬於近期發布實施

。

目前，境外投資者可以通過ＱＦＩＩ╱ＲＱＦＩＩ、直接入市、債券通等多條渠道入市投資

，有效滿足了不同投資者的差異化投資需求，但不同渠道相互分割也給同一境外投資主體在市場

准入、債券過戶、資金划轉等方面造成不便。為進一步便利境外機構投資銀行間債券市場，提升

投資效率，有必要整合不同開放渠道政策要求，打通債券和資金帳戶。

