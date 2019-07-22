【擴大開放】銀保監發布７項對外開放新政策措施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》銀保監新聞發言人就銀行業保險業最新公

布的對外開放措施接受《金融時報》訪問，銀保監新聞發言人表示，銀保監持續推進銀行業保險

業對外開放，近日研究發布了７項對外開放新政策措施。

一、鼓勵境外金融機構參與設立、投資入股商業銀行理財子公司

《商業銀行理財子公司管理辦法》中明確規定，銀行理財子公司可以由商業銀行全資設立，

也可以與境內外金融機構、境內非金融企業共同出資設立。銀保監會將指導有條件、有意願的銀

行加強與相關外資金融機構主動接觸，持續鼓勵和引導銀行理財子公司造好引進外資工作。

二、允許境外資產管理機構與中資銀行或保險公司的子公司合資設立由外方控股的理財公司

允許境外資產管理機構與中資銀行或保險公司的子公司合資設立由外方控股的理財公司，前

期可採取試點方式，優先支持國外市場公認的成熟穩健財富管理機構進入，既可全部募集人民幣

資金，也可募集部分外幣長期資金。在試點過程中，銀保監會將更加注重監管的專業性、審慎性

、穩定性，更加注重事中事後監管，通過現場檢查和非現場監管等方式引導機構合規穩健發展，

並及時總結試點經驗，適時研究擴大試點範圍。

三、允許境外金融機構投資設立、參股養老金管理公司

目前，中國養老金管理市場以第二支柱企業年金基金管理為主，規模和增長有限。而國內養

老金管理公司還處於試點階段，試點採取成熟一家、批准一家方式，只有１家由建行設立的建信

養老金管理公司。下一步，銀保監將推動完善相關法律法規，並繼續採取成熟一家、批准一家方

式，會同相關部委共同造好養老金管理公司許可准入工作。

四、支持外資全資設立或參股貨幣經紀公司

２００５年，國務院批准開展貨幣經紀公司試點。試點以來，已設立５家貨幣經紀公司，目

前，世界排名靠前的五大貨幣經紀公司均通過合資方式參與設立了中國的５家貨幣經紀公司。

銀保監積極支持現有貨幣經紀公司的中外資股東在平等協商的基礎上，自行確定外資股比

。同時，穩妥推進外資新設貨幣經紀公司。

五、縮短外資人身險公司外資股比限制從５１％提高至１００％的過渡期至２０２０年

下一步，銀保監將推動《中華人民共和國外資保險公司管理條例》等相關法律法規出台，並

在相關行政許可工作中及時落實規定。同時，強化事中事後監管，維護市場秩序。

六、取消境內保險公司合計持有保險資產管理公司的股份不得低於７５％的規定，允許境外

投資者持有股份超過２５％

下一步，銀保監將抓緊修訂《保險資產管理公司管理暫行規定》，落實開放措施。在擴大開

放的同時，銀保監將繼續完善保險資產管理公司監管要求，加強股東資質管理，進一步強化保險

資產管理公司持續合規要求，切實防範各類風險。

七、放寬外資保險公司准入條件，取消３０年經營年限要求

取消３０年經營年限要求，為具有經營特色和專長但經營年限不足的外國保險公司來華創造

了條件，有利於進一步豐富保險市場主體和保險專業服務，促進保險業高質量發展。

銀保監將立即啟動相關法規修改，完成後即付諸實施。

