【駐京專電】北京今年積分落戶申報結束，超１０﹒６萬人申報

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》北京市人力資源和社會保障局，北京市

２０１９年積分落戶申報階段已於７月２０日２４時結束，共有１０﹒６４萬人參與申報。在北

京市積分落戶政策試行期間，２０１９年度落戶規模穩定在６０００人，並實行「同分同落」。

北京市人力社保局介紹，積分落戶是一項長期性、常規性的政務服務工作，是為長期在京合

法穩定就業居住普通勞動者的落戶問題，開闢的一條公開、公平的落戶渠道。北京市積分落戶工

作是公益性服務，全程不收取任何費用，也不接受中介服務。

