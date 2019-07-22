【駐京專電】人行報告：穩健貨幣政策要鬆緊適度預調微調

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》人行１９日晚間發布的《中國區域金融運

行報告（２０１９）》指出，穩健的貨幣政策要鬆緊適度，適時適度實施逆周期調節，根據經濟

增長和價格形勢變化及時預調微調，廣義貨幣Ｍ２和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速

相匹配。切實防範化解重點領域金融風險，平衡好促發展與防風險之間的關係。在實施穩健貨幣

政策、增強微觀主體活力和發揮好資本市場功能之間，形成三角形支撐框架，促進國民經濟整體

良性循環。



＊發揮好宏觀審慎評估（ＭＰＡ）逆周期調節＊



報告認為，人行對全國３６７家地方法人銀行資產負債結構進行調查。總體看，地方法人銀

行資產結構逐步改善，金融服務實體經濟能力增強。同時也要看到，部分銀行仍面臨資本補充壓

力較大、隱性不良貸款制約信貸投放能力、同質化競爭影響資源配置效率等挑戰。少數中小金融

機構經營激進、盲目擴張，過度依賴同業融資，資產負債不匹配，容易導致流動性緊張。

報告指出，下一階段，要繼續實施穩健的貨幣政策，加強宏觀審慎管理，引導地方法人銀行

業務回歸本源，保持合理資產擴張速度。

一是發揮好宏觀審慎評估（ＭＰＡ）逆周期調節和結構引導作用，引導金融機構加大對民營

、小微企業和「三農」等領域的支持力度，提高金融服務實體經濟的效率。

二是深化金融供給側結構性改革，推動銀行多渠道補充資本，完善多層次、廣覆蓋、有差異

的銀行體系。更好發揮中小銀行支持普惠金融、服務民營企業和小微企業的重要作用，為中小銀

行健康發展創造良好制度環境。

三是進一步深化利率市場化改革，疏通貨幣政策傳導機制。引導銀行機構理順內部資金轉移

定價機制，提升貸款定價能力，疏通央行政策利率向市場利率尤其是信貸利率的傳導。加強對金

融機構非理性定價行為的監督管理，發揮好市場利率定價自律機制的引導作用，維護公平定價秩

序，保持銀行負債端成本基本穩定。

