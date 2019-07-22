《經濟通通訊社２２日專訊》新華社刊發評論文章稱，進行新的美國農產品採購，是中方信
守承諾的表現，是以實際行動對美方近來釋放的積極信號的回應，切實推動雙方在解決問題的正
軌上相向而行。無論前路如何，無論未來還有怎樣的不確定性，中國都將始終堅定不移走好自己
的路，辦好自己的事情，不斷增強應對風險和挑戰的底氣。（ｃａ）
22/07/2019 09:14
【貿易開戰】新華社：只有重諾篤行才能推動中美經貿磋商不斷向前
《經濟通通訊社２２日專訊》新華社刊發評論文章稱，進行新的美國農產品採購，是中方信
守承諾的表現，是以實際行動對美方近來釋放的積極信號的回應，切實推動雙方在解決問題的正
軌上相向而行。無論前路如何，無論未來還有怎樣的不確定性，中國都將始終堅定不移走好自己
的路，辦好自己的事情，不斷增強應對風險和挑戰的底氣。（ｃａ）
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