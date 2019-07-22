【政策風向】外媒：料中國政府會進一步放寬政但不會輕易降息

《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》引述政策消息人士稱，隨著中美貿易戰持續時間愈

來愈長、成本愈來愈高，阻止經濟更大幅度的放緩仍是中國政府的首要任務，不過官員們擔心，

過度放寬政策可能加劇債務和金融風險。中國政府正考慮所有經濟政策工具，但仍將降息等更為

激進的舉措視為最後手段。

消息人士稱，除非出現貿易量驟降或其他衝擊，未來幾個月最有可能提振經濟增長的措施包

括增加財政支出，以及人行通過各種形式向經濟注入流動性。但如果美聯儲一如外界普遍預期在

７月３１日降息，中國應該在美聯儲之後降息，但調降指標利率的幫助不大。

雖然美聯儲降息將會給中國當局更多的行動空間，可能是象徵性地下調短期市場利率，但路

透消息人士稱沒有這樣做的逼切性，他指出，金融體系已經有充足的流動性，他還聲稱，之前實

施的刺激措施正在顯現出起效的跡象。但一旦經濟狀況急劇惡化，人行仍可能下調指標利率。在

特殊情況下，即如果外部衝擊強烈，美聯儲繼續降息，全球經濟不景氣，貿易摩擦再次出現，就

有可能下調一次指標利率。使用這一工具的主要目的是穩定市場信心。

消息人士稱，可能進一步下調銀行存款準備金率（ＲＲＲ），從而釋放出更多資金，用於向

面臨最大壓力的經濟領域放貸。自２０１８年初以來，人民銀行已經六次下調銀行存款準備金率

。而如果衝擊沒有發生，人行下調所有銀行存款準備金率的空間並不大，定向降準的空間更大一

些。



＊內地債務風險再次上升＊



中國政府一再誓言不會向本已債負沉重的經濟開啟信貸閘門。但在２０１８年企穩後，隨著

政府加大刺激力度，債務再次上升。據報道，出於對房地產泡沫風險的擔憂，人行最近要求銀行

停止下調抵押貸款利率。

消息人士稱，政策空間不是很大，因為中央已在貨幣和財政政策方面做了很多，不能印太多

的錢，那樣會有很大的副作用。

國際金融協會（ＩＩＦ）早前公布，２０１９年第一季度，中國企業、家庭和政府債務總額

與國內生產總值（ＧＤＰ）之比從去年同期的２９７％升至３０３％。

有分析預計，內地不會有任何重大政策變化，下半年外部需求可能會減弱，但早些時候出台

的政策可能幫助提振內需。中國政府現階段更加倚重財政刺激，已宣布減稅近２萬億元人民幣，

新增地方政府專項債限額２﹒１５萬億元人民幣，用於基礎設施項目，不過增加發債將推高整體

債務水平。知情人士表示，一種選項是讓地方政府發行更多債券，但這只能在經濟繼續下滑、債

務額度用完後需要更多資金來維持項目運轉的情況下考慮。（ｃａ）

