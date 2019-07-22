【政策風向】中泰證券：下半年應會降準，利率平穩向下機會較大

《經濟通通訊社２２日專訊》中泰證券首席經濟學家李迅雷在公眾號發文稱，下半年市場利

率的走勢至少不會上行，或者仍會通過降準或定向降準的方式，讓市場流動性合理充裕，故未來

市場利率平穩向下的可能性還是較大。

他認為，今年上半年市場利率水平總體看是下行的，但結構性問題仍然突出，尤其是中小微

民企的融資成本雖然總體有所下降，但不太明顯。下半年在貨幣流動性保持合理充裕的基礎上，

目標是要把實際利率水平降下來，尤其要降低中小微民企的融資成本，手段包括提高對不良貸款

率容忍度，或放寬銀行對民企的信用評定等。

他稱，通過對各國法定存款準備金率的比較，發現中國的法定存款準備金率仍處於偏高區間

。因此，未來降準仍有一定空間，並判斷下半年應該還會有降準等舉措來釋放全社會流動性。但

他並不認為還會采取下調存貸款基準利率的直接手段來下調利率水平；而是估計通過央行的公開

市場操作和中期借貸便利等工具，引導市場利率水平平緩下行。

此外，李迅雷稱，防止房價大起大落－－控制房地產的政策非常正確，再依賴房地產經濟和

土地財政，必然會推高風險而難以自拔。但關上地產這扇門，同時需要打開另一扇門，讓民企有

更多的投資渠道。他建議，在對外資開放的同時，也應該擴大對民資開放的力度，尤其在服務業

方面，需要打破隱形障礙。（ｃａ）

