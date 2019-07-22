《經濟通通訊社２２日專訊》廣東證監局局長邱勇表示，截７月１９日，廣東轄區共有１３
家公司向上交所提交了科創板上市申報材料，其中２家經證監會註冊生效後已完成新股發行，７
月２２日成為科創板首批上市公司，包括嘉元科技（滬：６８８３８８）、方邦股份
（滬：６８８０２０）。
此外，轄區還有１０家科創板擬上市公司正處於輔導階段。廣東證監局將完善科創板擬上市
公司輔導監管機制，全局動員備戰科創板上市工作，建立科創板企業輔導備案綠色通道。
（ｃａ）
22/07/2019 15:20
【科創板】廣東證監局邱勇：１３家公司提交科創板申報材料
《經濟通通訊社２２日專訊》廣東證監局局長邱勇表示，截７月１９日，廣東轄區共有１３
家公司向上交所提交了科創板上市申報材料，其中２家經證監會註冊生效後已完成新股發行，７
月２２日成為科創板首批上市公司，包括嘉元科技（滬：６８８３８８）、方邦股份
（滬：６８８０２０）。
此外，轄區還有１０家科創板擬上市公司正處於輔導階段。廣東證監局將完善科創板擬上市
公司輔導監管機制，全局動員備戰科創板上市工作，建立科創板企業輔導備案綠色通道。
（ｃａ）
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