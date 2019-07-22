【科創板】科創板正式開鑼，中證監副主席提「四個希望」

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海證券交易所今日（２２日）舉行科創

板首批公司上市儀式。上海市市委書記李強、中國證監會主席易會滿、上海市市長應勇、上海證

券交易所理事長黃紅元，以及２５家科創板上市公司代表等出席開市儀式。上海證券交易所總經

理蔣鋒主持開市儀式。

中證監副主席李超表示，設立科創板並試點註冊制肩負著引領經濟發展向創新驅動轉型的使

命，也承載著資本市場基本制度改革的初心，對於進一步提升資本市場功能，更好服務經濟供給

側改革和高質量發展具有獨特作用。我們將始終堅新，推動資本市場全持市場化、法治化發展方

向，發揮科創板試驗田作用，形成可複製、可推廣經驗，加快關鍵制度創面深化改革和健康發展

。

李超從四個方面寄語科創板：希望上交所把握好科創板定位，落實好以信息披露為核心的註

冊發行制度，支持有發展潛力、市場認可度高的企業；希望科創板公司以上市交易為契機，完善

公司治理，真實、準確、完整披露信息，嚴守「四條底線」，以扎實的業績和成長回饋股東、回

報社會；希望中介機構切實提升職業質量、恪盡職守、勤勉盡責，當好資本市場的「守門人」；

希望投資者熟悉掌握科創板各項制度規則，強化風險意識，正確認識、理性參與科創板交易。

上海市市長應勇致辭時表示，當前上海正在加快建設五個中心和具有世界影響力的社會主義

現代化國際大都市。科創板有助於提升上海核心競爭力，上海將繼續推動科創板建設，使之成為

規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。

