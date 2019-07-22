《經濟通通訊社２２日專訊》經中國證券投資基金業協會初步統計，首批２５家科創板企業
中，共２３家企業背後得到了私募基金投資，佔比達９２％。私募基金在投產品共２３１隻，為
２３家科創企業提供資本金約１２８億元（人民幣．下同）。
另據《券商中國》引述統計顯示，２５家首批科創板企業的承銷、保薦工作共涉及２０家券
商。共有１５家券商旗下子公司作為戰略投資者參與跟投，獲配金額自２６００萬元至
２﹒１１億元不等，合計跟投規模約１３﹒７４億元。（ｗｌ）
22/07/2019 10:22
【科創板】中基協：首批科創板上市企業，逾９成獲私募基金投資
《經濟通通訊社２２日專訊》經中國證券投資基金業協會初步統計，首批２５家科創板企業
中，共２３家企業背後得到了私募基金投資，佔比達９２％。私募基金在投產品共２３１隻，為
２３家科創企業提供資本金約１２８億元（人民幣．下同）。
另據《券商中國》引述統計顯示，２５家首批科創板企業的承銷、保薦工作共涉及２０家券
商。共有１５家券商旗下子公司作為戰略投資者參與跟投，獲配金額自２６００萬元至
２﹒１１億元不等，合計跟投規模約１３﹒７４億元。（ｗｌ）
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