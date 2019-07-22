【科創板】２５新股半日平均漲１６０％，安集科技領漲飆逾４倍

《經濟通通訊社２２日專訊》科創板首批上市２５隻新股經過半日競逐，漲幅介乎１０７％

－４１５﹒４％，平均約１６０％，其中安集科技（滬：６８８０１９）脫穎而出，最高漲幅

５２０﹒６％，盤中兩度觸發臨時停牌，半日飆高４１５﹒４％。心脈醫療

（滬：６８８０１６）、西部超導（滬：６８８１２２）、瀾起科技（滬：６８８００８）、航

天宏圖（滬：６８８０６６）、中微公司（滬：６８８０１２）升幅亦超過２００％。

２５家公司平均換手率為６２％，半日成交額合計近４００億元（人民幣．下同），其中中

國通號（滬：６８８００９）半日成交額７６億元居首位，大幅拋離排名第二的瀾起科技，後者

半日成交額為３６﹒２億元。中國通號總市值已達逾千億元，達１３９７﹒９億元。

據內媒引述多位獲配安集科技的機構投資者表示，交易策略上會逢高賣出，畢竟已經漲

５倍。另一家大型私募也直言，對於安集科技，漲幅已經很大，還是以擇機賣出策略為主。還有

一家公募基金總經理表示，科創板首日總體表現是超出市場預期的，公司旗下權益基金前期積極

參與科創板一級市場投資，為投資人也帶來了非常好的回報。

不過，瀾起科技、中微公司、睿創微納（滬：６８８００２）、虹軟科技

（滬：６８８０８８）、樂鑫科技（滬：６８８０１８）、嘉元科技（滬：６８８３８８）、天

准科技（滬：６８８００３）、瀚川智能（滬：６８８０２２）半日收市價均已低於開盤價格。

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