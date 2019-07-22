《股林淘金》美國上周五（１９日）公布的經濟數據表現穩定，大致上符合市場預期。這令
到７月３１日聯儲局減息半厘的機會越來越少，應該只會減息四分一厘。美股全日早上上升，下
午走勢逆轉，最終以全日低位收市，道指下跌６８點，納指下跌６０點。３０年期長債嘅息率溫
和上升。
預計今日（２２日）港股會跟隨美股下跌，但幅度不會太大，估計跌幅接近２００點左右。
假若地產股或龍頭內房股跌幅接近２％或以上，可以吼低位分階段撈貨。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》
22/07/2019 09:58
《股林淘金－林家亨》港股若跌兩百點，吼位低撈地產股
《股林淘金》美國上周五（１９日）公布的經濟數據表現穩定，大致上符合市場預期。這令
到７月３１日聯儲局減息半厘的機會越來越少，應該只會減息四分一厘。美股全日早上上升，下
午走勢逆轉，最終以全日低位收市，道指下跌６８點，納指下跌６０點。３０年期長債嘅息率溫
和上升。
預計今日（２２日）港股會跟隨美股下跌，但幅度不會太大，估計跌幅接近２００點左右。
假若地產股或龍頭內房股跌幅接近２％或以上，可以吼低位分階段撈貨。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》
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