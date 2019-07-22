《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７５９，較上個交易日貶
１２４點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１５點子，報６﹒８７８０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒８７６５。
分析認為，美聯儲官員當前言論對人民幣影響有限，畢竟非真正議息決策；本周需要關注中
美通電話後釋放的消息，如果雙方本周能面對面談判，對市場影響偏好人民幣會升值，但如果雙
方不面對面談判，則市場預期偏悲觀料令人民幣承壓。（ｃａ）
22/07/2019 09:45
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期低開１５點子，報６﹒８７８０
《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７５９，較上個交易日貶
１２４點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１５點子，報６﹒８７８０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒８７６５。
分析認為，美聯儲官員當前言論對人民幣影響有限，畢竟非真正議息決策；本周需要關注中
美通電話後釋放的消息，如果雙方本周能面對面談判，對市場影響偏好人民幣會升值，但如果雙
方不面對面談判，則市場預期偏悲觀料令人民幣承壓。（ｃａ）
|國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
|生財有道22/07/2019
【嚟緊炒D乜】美高梅盈利復甦明顯暑假賭收料向好，博炒上16元
|接通華為19/07/2019
華為新思維：手機市場表現依然強勁！每過一秒，華為就賣出7部手機
|專訪19/07/2019
法國商界積極推動智慧城市 展望香港成為世界典範
|生財有道19/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵盈警無損長遠價值
|中國故事19/07/2019
【科創板啟動】監管全方位護航 科創板22日開板 料快漲後震盪
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰