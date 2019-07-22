【聚焦人幣】人幣兌一美元即期低開１５點子，報６﹒８７８０

《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７５９，較上個交易日貶

１２４點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１５點子，報６﹒８７８０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８７６５。

分析認為，美聯儲官員當前言論對人民幣影響有限，畢竟非真正議息決策；本周需要關注中

美通電話後釋放的消息，如果雙方本周能面對面談判，對市場影響偏好人民幣會升值，但如果雙

方不面對面談判，則市場預期偏悲觀料令人民幣承壓。（ｃａ）

