【人行放水】消息稱人行今進行５００億逆回購，淨投放５００億

《經濟通通訊社２２日專訊》市場消息指，人行今日將進行５００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作，連續第五日進行逆回購。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放５００億元。

全口徑計，上周淨投放４７１５億元，為半年來最大單周淨投放規模。而本周將有４６００

億元逆回購以及５０２０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

