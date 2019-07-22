《經濟通通訊社２２日專訊》市場消息指，人行今日將進行５００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作，連續第五日進行逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放５００億元。
全口徑計，上周淨投放４７１５億元，為半年來最大單周淨投放規模。而本周將有４６００
億元逆回購以及５０２０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
22/07/2019 09:23
【人行放水】消息稱人行今進行５００億逆回購，淨投放５００億
《經濟通通訊社２２日專訊》市場消息指，人行今日將進行５００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作，連續第五日進行逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放５００億元。
全口徑計，上周淨投放４７１５億元，為半年來最大單周淨投放規模。而本周將有４６００
億元逆回購以及５０２０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
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