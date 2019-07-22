【人行放水】人行５００億逆回購利率持平，淨投放５００億

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，今日進行的５００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放５００億元。

全口徑計，上周淨投放４７１５億元，為半年來最大單周淨投放規模。而本周將有４６００

億元逆回購到期，另外周二將有５０２０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。（ｃａ）

