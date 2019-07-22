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22/07/2019 15:34

【科創板】２５新股首日掛牌均升１﹒４倍超預期，安集飆４倍問鼎

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕、記者李菲２２日報道》科創板「千呼萬喚始出來」，首批
２５隻股份今日登陸市場接受檢驗。全國社會保障基金理事會證券投資部主任劉中元在上交所舉
行的上市儀式上表示，自科創板開板以來，社保基金通過委託組合，積極參與了新股的網下詢價
，並申請參與戰略配售。科創板開始以後，社保基金將長期投資於科創板市場，並通過科創板投
資支持和促進中國科創企業的健康發展。
　　在機構與散戶共同捧場下，２５隻股份首日亮相悉數報捷，漲幅介乎８４％－４００％，平
均漲幅約１４０％，其中安集科技（滬：６８８０１９）升幅問鼎，全日飆高４倍，西部超導（
滬：６８８１２２）、心脈醫療（滬：６８８０１６）、瀾起科技（滬：６８８００８）亦大漲
逾２倍。２５家公司成交額合計逾４８０億元（人民幣．下同），其中首隻「科創板＋Ｈ股」股
份中國通號（滬：６８８００９）成為資本熱追對象，全日成交額９７﹒６億元，佔２５隻股份
總成交額達兩成。２５家公司平均換手率約７７％，其中安集科技換手率超過８６％。截至收盤
，２５家公司平均市盈率約１２０倍。

＊機構：首日表現超預期，交易策略逢高賣出＊

　　資深投行人士王驥躍今日接受經濟通採訪時表示，科創板首五日不設漲跌幅是幫助市場盡快
發現公司合理的價值，經過充分換手後，首五日均價可以成為一個可參考的價格。據內媒引述多
位獲配安集科技的機構投資者表示，交易策略上會逢高賣出。機構認為，科創板首日總體表現是
超出市場預期的，公司旗下權益基金前期積極參與科創板一級市場投資，為投資人也帶來了非常
好的回報。
　　中證監副主席李超出席上市儀式致辭時指，設立科創板並試點註冊制肩負著引領經濟發展向
創新驅動轉型的使命，也承載著資本市場基本制度改革的初心，對於進一步提升資本市場功能，
更好服務經濟供給側改革和高質量發展具有獨特作用。我們將始終堅新，推動資本市場全持市場
化、法治化發展方向，發揮科創板試驗田作用，形成可複製、可推廣經驗，加快關鍵制度創面深
化改革和健康發展。

＊表列２５股首日表現＊

　公司　　　　　　　　　　　　　　　　收市價（元）　　漲幅
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　－　安集科技（滬：６８８０１９）　　１９６﹒００　　４００﹒１５％
　－　西部超導（滬：６８８１２２）　　　５４﹒９９　　２６６﹒６０％
　－　心脈醫療（滬：６８８０１６）　　１５８﹒３０　　２４２﹒４２％
　－　瀾起科技（滬：６８８００８）　　　７４﹒９２　　２０２﹒１０％
　－　中微公司（滬：６８８０１２）　　　８１﹒０３　　１７９﹒３２％
　－　航天宏圖（滬：６８８０６６）　　　４７﹒６０　　１７５﹒９４％
　－　睿創微納（滬：６８８００２）　　　５０﹒２０　　１５１﹒００％
　－　交控科技（滬：６８８０１５）　　　３７﹒９０　　１３４﹒２４％
　－　華興源創（滬：６８８００１）　　　５５﹒５０　　１２８﹒７７％
　－　虹軟科技（滬：６８８０８８）　　　６５﹒５５　　１２６﹒９７％
　－　光峰科技（滬：６８８００７）　　　３８﹒８４　　１２１﹒９４％
　－　南微醫學（滬：６８８０２９）　　１１０﹒５１　　１１０﹒７０％
　－　沃爾德（滬：６８８０２８）　　　　５６﹒０３　　１０９﹒９０％
　－　中國通號（滬：６８８００９）　　　１２﹒２７　　１０９﹒７４％
　－　樂鑫科技（滬：６８８０１８）　　１２９﹒１１　　１０６﹒２５％
　－　嘉元科技（滬：６８８３８８）　　　５６﹒６６　　１００﹒５０％
　－　杭可科技（滬：６８８００６）　　　５４﹒６２　　　９９﹒１３％
　－　天宜上佳（滬：６８８０３３）　　　４０﹒０８　　　９６﹒７６％
　－　鉑力特（滬：６８８３３３）　　　　６４﹒３３　　　９４﹒９４％
　－　瀚川智能（滬：６８８０２２）　　　５０﹒１９　　　９４﹒６１％
　－　福光股份（滬：６８８０１０）　　　４８﹒６７　　　９２﹒９８％
　－　方邦股份（滬：６８８０２０）　　１０１﹒１０　　　８７﹒６４％
　－　容百科技（滬：６８８００５）　　　４９﹒５３　　　８６﹒０６％
　－　天准科技（滬：６８８００３）　　　４７﹒４０　　　８５﹒８８％
　－　新光光電（滬：６８８０１１）　　　７０﹒１７　　　８４﹒２２％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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