【科創板】２５新股首日掛牌均升１﹒４倍超預期，安集飆４倍問鼎

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕、記者李菲２２日報道》科創板「千呼萬喚始出來」，首批

２５隻股份今日登陸市場接受檢驗。全國社會保障基金理事會證券投資部主任劉中元在上交所舉

行的上市儀式上表示，自科創板開板以來，社保基金通過委託組合，積極參與了新股的網下詢價

，並申請參與戰略配售。科創板開始以後，社保基金將長期投資於科創板市場，並通過科創板投

資支持和促進中國科創企業的健康發展。

在機構與散戶共同捧場下，２５隻股份首日亮相悉數報捷，漲幅介乎８４％－４００％，平

均漲幅約１４０％，其中安集科技（滬：６８８０１９）升幅問鼎，全日飆高４倍，西部超導（

滬：６８８１２２）、心脈醫療（滬：６８８０１６）、瀾起科技（滬：６８８００８）亦大漲

逾２倍。２５家公司成交額合計逾４８０億元（人民幣．下同），其中首隻「科創板＋Ｈ股」股

份中國通號（滬：６８８００９）成為資本熱追對象，全日成交額９７﹒６億元，佔２５隻股份

總成交額達兩成。２５家公司平均換手率約７７％，其中安集科技換手率超過８６％。截至收盤

，２５家公司平均市盈率約１２０倍。



＊機構：首日表現超預期，交易策略逢高賣出＊



資深投行人士王驥躍今日接受經濟通採訪時表示，科創板首五日不設漲跌幅是幫助市場盡快

發現公司合理的價值，經過充分換手後，首五日均價可以成為一個可參考的價格。據內媒引述多

位獲配安集科技的機構投資者表示，交易策略上會逢高賣出。機構認為，科創板首日總體表現是

超出市場預期的，公司旗下權益基金前期積極參與科創板一級市場投資，為投資人也帶來了非常

好的回報。

中證監副主席李超出席上市儀式致辭時指，設立科創板並試點註冊制肩負著引領經濟發展向

創新驅動轉型的使命，也承載著資本市場基本制度改革的初心，對於進一步提升資本市場功能，

更好服務經濟供給側改革和高質量發展具有獨特作用。我們將始終堅新，推動資本市場全持市場

化、法治化發展方向，發揮科創板試驗田作用，形成可複製、可推廣經驗，加快關鍵制度創面深

化改革和健康發展。



＊表列２５股首日表現＊



公司 收市價（元） 漲幅

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－ 安集科技（滬：６８８０１９） １９６﹒００ ４００﹒１５％

－ 西部超導（滬：６８８１２２） ５４﹒９９ ２６６﹒６０％

－ 心脈醫療（滬：６８８０１６） １５８﹒３０ ２４２﹒４２％

－ 瀾起科技（滬：６８８００８） ７４﹒９２ ２０２﹒１０％

－ 中微公司（滬：６８８０１２） ８１﹒０３ １７９﹒３２％

－ 航天宏圖（滬：６８８０６６） ４７﹒６０ １７５﹒９４％

－ 睿創微納（滬：６８８００２） ５０﹒２０ １５１﹒００％

－ 交控科技（滬：６８８０１５） ３７﹒９０ １３４﹒２４％

－ 華興源創（滬：６８８００１） ５５﹒５０ １２８﹒７７％

－ 虹軟科技（滬：６８８０８８） ６５﹒５５ １２６﹒９７％

－ 光峰科技（滬：６８８００７） ３８﹒８４ １２１﹒９４％

－ 南微醫學（滬：６８８０２９） １１０﹒５１ １１０﹒７０％

－ 沃爾德（滬：６８８０２８） ５６﹒０３ １０９﹒９０％

－ 中國通號（滬：６８８００９） １２﹒２７ １０９﹒７４％

－ 樂鑫科技（滬：６８８０１８） １２９﹒１１ １０６﹒２５％

－ 嘉元科技（滬：６８８３８８） ５６﹒６６ １００﹒５０％

－ 杭可科技（滬：６８８００６） ５４﹒６２ ９９﹒１３％

－ 天宜上佳（滬：６８８０３３） ４０﹒０８ ９６﹒７６％

－ 鉑力特（滬：６８８３３３） ６４﹒３３ ９４﹒９４％

－ 瀚川智能（滬：６８８０２２） ５０﹒１９ ９４﹒６１％

－ 福光股份（滬：６８８０１０） ４８﹒６７ ９２﹒９８％

－ 方邦股份（滬：６８８０２０） １０１﹒１０ ８７﹒６４％

－ 容百科技（滬：６８８００５） ４９﹒５３ ８６﹒０６％

－ 天准科技（滬：６８８００３） ４７﹒４０ ８５﹒８８％

－ 新光光電（滬：６８８０１１） ７０﹒１７ ８４﹒２２％

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