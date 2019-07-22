【貿易開戰】傳中國擬增加採購美國大豆，及短暫豁免懲罰性關稅

《經濟通通訊社２２日專訊》外電引述知情人士稱，中國政府上周五與國營及民營的大豆買

家舉行會談，計劃增加對美國大豆的採購，並有可能免除對美國大豆的報復性關稅，政府正在尋

求企業的反饋意見。消息指，中國可能向美國大豆提供３０日的關稅豁免，初步估計９月大豆進

口量可能在３８０萬至６００萬噸之間。（ｅｙ）

