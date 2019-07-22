《經濟通通訊社２２日專訊》２５隻科創板新股今日上市，全線高開，安集科技
（滬：６８８０１９）升幅最大，漲２８７﹒９％，中國通號（滬：６８８００９）升
１００％，新光光電（滬：６８８０１１）升幅最小，亦漲５７﹒５２％。（ｃｔ）
22/07/2019 09:27
【科創板】２５隻科創板新股今日上市，全線高開，最高漲２﹒９倍
《經濟通通訊社２２日專訊》２５隻科創板新股今日上市，全線高開，安集科技
（滬：６８８０１９）升幅最大，漲２８７﹒９％，中國通號（滬：６８８００９）升
１００％，新光光電（滬：６８８０１１）升幅最小，亦漲５７﹒５２％。（ｃｔ）
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