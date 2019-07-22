《經濟通通訊社２２日專訊》中央電視台發布快評指出，７月２１日，香港部分激進分子圍
堵香港中聯辦，破壞設施，塗污國徽，噴塗侮辱性字句，並試圖衝進辦公大樓。中聯辦是中央政
府派駐香港的機構，國徽是憲法規定的國家象征和標誌。部分激進示威者的行徑是對中央權威的
公然挑戰，性質嚴重。如此暴行不僅違反基本法和香港本地法律，更是直接觸及「一國兩制」底
線、公然挑戰中央政府權威的犯罪行為，必須受到法律的嚴厲制裁。（ｃｔ）（ｚｚ）
22/07/2019 12:18
【移交逃犯】央視：部分激進示威者行徑直接觸及「一國兩制」底線
《經濟通通訊社２２日專訊》中央電視台發布快評指出，７月２１日，香港部分激進分子圍
堵香港中聯辦，破壞設施，塗污國徽，噴塗侮辱性字句，並試圖衝進辦公大樓。中聯辦是中央政
府派駐香港的機構，國徽是憲法規定的國家象征和標誌。部分激進示威者的行徑是對中央權威的
公然挑戰，性質嚴重。如此暴行不僅違反基本法和香港本地法律，更是直接觸及「一國兩制」底
線、公然挑戰中央政府權威的犯罪行為，必須受到法律的嚴厲制裁。（ｃｔ）（ｚｚ）
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