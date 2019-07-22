【ＦＯＣＵＳ】科創板開門紅考驗在明天，制勝盯緊兩指標

【ＦＯＣＵＳ】平均發行市盈率高逾５６倍的「中國版納斯達克」－－科創板，周一（２２

日）正式鳴鑼登場，首批２５隻新股開盤平均上漲逾１４１％，隨後愈升愈有、或升幅收窄並觸

發臨停潮，半日平均漲幅１６０％；另邊廂的滬指、創業板指、恆指則齊齊下跌「贈興」。

儘管上述２５隻新股早市換手率大部分未如預期高，顯示部分機構仍保持觀望，但政府以此

「一石多鳥」決心毋庸置疑，包括試水註冊制發行；引導信批、退市、市場化定價新生態；力挺

科技及戰略新興行業。

面對過山車行情，既要防止「無漲跌限制和Ｔ＋１」組合下的投機拉高，又要摘下傳統估值

的舊眼鏡，盯緊潛力穩步增長和受益強勁內需的公司或是制勝法門。



＊不設漲跌幅及「Ｔ＋１」易招投機＊



早市表現最搶眼的當屬坐落張江園區的半導體材料供應商安集科技（滬：６８８０１９），

半日漲幅最高達５２０％，換手率逾７１％，成交１２﹒４億元；但望真些，資金實際錄淨流出

，其中大宗交易淨流出更甚。

要解釋此現象，或與科創板股票上市首５日不設漲跌幅惟仍Ｔ＋１交易限制有關。理論上而

言，倘若當天能供賣出的股票愈來愈少，之後拉升股價所需的資金就愈少。

換言之，對安集科技、西部超導（滬：６８８１２２）、睿創微納（滬：６８８００２）這

些換手率、漲幅雙雙居前的個股而言，是真受捧還是假拉高，真正的考驗還需待周二（２３日）

。



＊「潛力穩步增長」及「受益強內需」＊



不過，從２００９年創業板帶動中小盤股行情及活躍度的歷史看，科創板的推出亦有望對欲

漲還跌的Ａ股，尤其是具備相似科創特質的行業及影子企業發揮正面效應。鑒於科創板是監管層

就內地資本市場的重要制度創新，且為科創目標企業加快研發提供資金輸血功能逼在眉睫；因此

，傳統的估值方式已無法真實反映科創板企業的發展潛力。

加上中央政治局預計將於月底召開的會議討論下半年宏觀經濟政策，未來數月大概率為市場

注入更多流動資金及進一步加大財政開支，而目前仍有約１２０家待上市科創板公司處於正在審

核或等待批復中，政策紅利不容小覷。

科創板首日集體開門紅，未來個股表現勢現分化，強者愈強、弱者破發皆有可能。要想獲取

超額收益、避免踩雷，盯緊「潛力穩步增長」及「受益強勁內需」兩大指標，應是制勝的不二法

門。（經濟通通訊社 俞瑾）

