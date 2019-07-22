《融天納地－溫天納》科創板曲線拉動Ａ股

《融天納地》市場一直關心科創板開市對Ａ股資金分流的影響，科創板首批上市公司共２５

家，預計募資總規模約人民幣３７０億。觀察以往內地創業板開通時對Ａ股的影響，分流影響有

限，並非影響Ａ股買賣的主要因素。參考市場數據，在創業板開通時，無論是創業板發行第一批

上市個案（２００９年１０月３０日），還是第二批上個案（２００９年１２月２５日），對Ａ

股市場並未產生重大影響。



內地科創板今日正式登場，回想內地創業板在１０年前２００９年登場之日，筆者應內地交

易所及財經界邀請，多次分析當中發展，特別是對內地資本市場的影響，是次亦不例外。筆者認

同內地主流觀點，影響會是多方面，供應增加汰弱留強引導資金流向新產業、以及分流整體大市

資金，整固藍籌股的估值。



科創板對Ａ流動性影響主要是集中在結構性領域，如筆者所言，證券供應增加引導資金流向

新產業以及分流整體投資資金的效應。的確，科創板增加股票供應，表面上對Ａ股現有板塊的交

易量形成一定的分流壓力，分別在發行和上市交易兩個階段；另一方面，投資科創板新股需要參

考Ａ股基本估值，必須有一個堅實的Ａ股市場，才能作為科創板配置投資資金的基礎。



市場目前仍在判斷資金分流的情況，若科創板成交非常活躍，每個成交日股份價格都有

２０％以上的波動，會對內地短線炒作資金帶來極大的吸引力，帶來兩種影響。首先，為主機板

大市估值低的藍籌銀行股存在支撐作用，用以托高科創板的估值。與此同時，Ａ股的中小型個股

將會出現汰弱留強，對部分Ａ股公司的股價帶來負面衝擊。這類型公司包括中期業績差或有盈利

警告的企業，投資者必須迴避相關風險。



另外，資金將會區分風險及估值，一步步對市場中的假科技股炒作分離。同時，新股市場資

金及二級市場資金這兩類型資金將會進行盤整，從投資回報角度重新出發，不過，兩類資金並不

一定進行交叉投資，始終科創板的熱度及持續追捧程度有待認證。



首先，科創板整體超額認購率只有１９％，遠低於市場預期；第二，假設平均網下配售比例

為８０％，在按照１０％的比例剔除鎖定股份後，測算科創板首日交易流通市值，假設科創板開

市首日平均換手率與創業板開市相同，在較為保守的估計下，預計首日成交金額約為人民幣

２６５億元，考慮實際換手率可能低於預期，對主機板資金的分流效果相當有限。第三，具體分

流效應的規模仍取決於與在開市前後整體市場的成交額比較。第四，由於科創板產業集中度高，

因此分流資金主要涉及相關產業投資資金的結構變化。從假科技股中轉出，對整體Ａ股大市影響

輕微。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

