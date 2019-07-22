《匯市一周－徐惠芳》歐美減息預期升溫，外幣整固

《匯市一周》關注周一（２２日），美國６月芝加哥聯儲全國活動指數、日本央行行長黑田

東彥在國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）會議上發表講話。



周一亞市，澳洲公布６月ＢＳＩ指標，與近期趨勢大致一致；支出增長連續第４個月下跌；

銷售增長年率按年增長４﹒１％，前值為４﹒６％，為１９個月以來最低增長，低於長期平均水

平。



聯儲局主席鮑威爾表示，若經濟放緩，有可能減息。芝加哥聯儲主席埃文斯表示，聯儲局應

該預防經濟下滑前及早減息。言論隨即引起利率期貨波動，市場預期，月底聯儲局減息機會大增

，幅度可能高達０﹒５個基點，美匯指數上周曾經跌至９６﹒６。隨後美國６月通脹及經濟數據

勝預期，緩和減息預期，美匯指數重上９７水平。



市場關注美國７月製造業和服務業ＰＭＩ，６月新屋銷售和耐用品訂單，更重要是美國第二

季實際ＧＤＰ季率初值。市場將會把這些數據結果，評估月底聯儲局減息機會及幅度。



＊新英相下周二出爐＊



歐洲央行７月２５日（四）將會召開最新的利率會議，經濟學家預期，歐洲央行將發出明確

信號，推出更多寬鬆措施。德拉吉上個月表示，若經濟前景沒有改善，將準備加碼刺激，歐洲央

行鴿派行動的預期升溫。



英國首相選舉結果將在下周二（３０日）出爐，調查結果顯示，前外交大臣約翰遜有望以大

比數擊敗現任外交大臣候俊偉當選。約翰遜盟友已經放風，指即使歐盟願意繼續讓步，英國脫歐

從１０月３１日繼續延後是沒有可能的。若約翰遜勝出，市場估計，英國可能跟歐盟發展慢長談

判，脫歐限期延長。若英國硬脫歐將繼續損害英鎊。



加拿大５月零售意外下滑，報告與加拿大經濟復甦背道而馳，零售銷售數據可能加劇市場對

債務償還成本的擔憂，債務償還成本已經接近金融危機以來的最高水平，正在蠶食可支配收入。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

