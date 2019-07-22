《陶冬天下－陶冬》美聯儲靜待一碼球，特朗普亂擺匯率陣

《陶冬天下》四個攪局者，令上周的風險市場起伏跌宕，美股走出了三個月來最大的單周跌

幅。第一個攪局者是紐約聯儲主席威廉姆斯，他稱「最好採取預防措施，而不是等待災難發生」

，市場解讀為聯儲發出７月減息５０點的信號，全球債市震盪，很快紐約聯儲發出聲明，指他的

言論針對長期政策目標，期貨市場７月減息兩碼的概率又頃刻從６６％跌到２０％樓下。第二個

攪局者是特朗普╱努欽，特朗普嚴厲指責歐盟搞匯率戰，並要求鮑威爾大幅減息，全球匯市作動

，直至努欽站出來說「此時此刻，強美元政策並未改變」，市場收到半信半疑的安慰。第三個攪

局者是意大利副總理薩爾維尼，威脅退出以五星陣線領導的執政聯盟，這可能意味該國很快需要

解散議會重新大選，意大利國債遭到血洗，歐洲資產感受到壓力。第四個攪局者是伊朗革命衛隊

，在霍爾木茲海峽扣留了兩艘英國油輪，市場再次揣測美伊開戰，石油價格彈起。除此之外，中

國的ＧＤＰ數字偏弱，第一周的美企業績良莠不齊，英國議會通過議案禁止新首相在禁會期間宣

布脫歐。



美國聯儲即將進入例會前的靜默期，威廉姆斯在學術會議上的一番言論，激起如此漣漪實是

市場心太亂。目前美國的經濟形勢不錯，增長回歸正常水平，就業和工資維持旺暢，投資則在周

期尾端下滑，此時此刻的美國經濟不需要新的貨幣刺激（當然特朗普有不同看法）。然而全球貿

易前景撲朔迷離，而此對於世界經濟的走向具有潛在的重大影響，聯儲以及世界其他央行紛紛採

取「買保險式」的前置舉動，預先打開一旦需要便實施的政策干預。至於通貨膨脹與勞工市場脫

勾問題，這在學術界和市場不停地被討論，最近得到了貨幣當局的認同，聯儲對就業市場的敏感

度下降，利率中軸可能下移，但是這是中期的經濟均衡，會在未來數年體現在政策舉措上，未必

和當下的聯儲利率有直接關係。筆者維持之前的觀點，美國７月底降息一碼，下半年會不會有第

二次取決於貿易談判進程。之後聯儲估計會進入暫停觀察期，因為目前的經濟周期屬於非典型，

到時候根據經濟數據摸著石頭過河。



在過去兩周，又有幾家央行下調政策利率，之後歐盟也是大概率重回量化寬鬆政策，這個激

起美國總統特朗普對美元匯率強勢的焦慮。特朗普自身的商業邏輯形成於上世紀７０年代末和

８０年代初，因此對匯率和製造業十分敏感，認為他國匯率貶值是佔美國的便宜。近來美國財政

部將愛爾蘭、意大利、德國也列入匯率操縱國的觀察名單，儘管歐元匯率並不掌控在這些國家的

政府手中。特朗普的言論激起市場和財經媒體對競爭性匯率貶值的擔心。筆者認為，１）美元強

勢最根本的原因是美國經濟基本面強過世界多數國家。２）Ｇ７共識是反對人為製造匯率貶值，

但是不反對央行為了拯救經濟而放寬貨幣政策，這種情況下匯率貶值是貨幣政策的結果，美國在

２００８年及日本在２０１２年的匯率貶值屬於此範疇。３）單一國家的匯率干預幾乎沒有中期

成功的案例，過去二十年幾次有效果的干預都和幾大央行聯手操盤有關。特朗普對美元的言論，

應該會受到財政部悄然修正，畢竟美國經濟現在和四十年前大不相同，海外資金流入比本國製造

業的價格競爭力重要。不過特朗普的行事作風不可測和內閣成員比較弱勢，因此美元的確存在一

定的政策風險。



本周焦點：１）美國第二季度ＧＤＰ數據，預計增長從上期３﹒１％到到１﹒９％；２）

ＥＣＢ例會，政策上應該維持不變，不過言語上為９月降息和重啟資產購買計劃作準備。

《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

