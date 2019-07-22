【企業盈喜】百德國際（０２６６８）料中期純利顯著增加

《經濟通通訊社２２日專訊》百德國際（０２６６８）預期截至６月３０日止中期純利較去

年同期純利１９﹒１萬元顯著增加。

該集團指純利增加主因於５月完成出售成衣業務公司產生一次性收益及來自一般貿易之增值

服務溢利增加所致。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

