【企業盈警】自然美（００１５７）料中期利潤重大衰退

《經濟通通訊社２２日專訊》自然美（００１５７）預期截至６月３０日止中期利潤較去年

同期利潤２９００萬元重大衰退。

該集團指，中期利潤出現衰退主因匯率變動不利影響外，為擴大目標客層，加速研發投入及

新品推出導致費用增加，而且繼續調整渠道和持續投入行銷資源以提升品牌價值。（ｗｈ）

