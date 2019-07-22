《經濟通通訊社２２日專訊》自然美（００１５７）預期截至６月３０日止中期利潤較去年
同期利潤２９００萬元重大衰退。
該集團指，中期利潤出現衰退主因匯率變動不利影響外，為擴大目標客層，加速研發投入及
新品推出導致費用增加，而且繼續調整渠道和持續投入行銷資源以提升品牌價值。（ｗｈ）
22/07/2019 07:53
【企業盈警】自然美（００１５７）料中期利潤重大衰退
《經濟通通訊社２２日專訊》自然美（００１５７）預期截至６月３０日止中期利潤較去年
同期利潤２９００萬元重大衰退。
該集團指，中期利潤出現衰退主因匯率變動不利影響外，為擴大目標客層，加速研發投入及
新品推出導致費用增加，而且繼續調整渠道和持續投入行銷資源以提升品牌價值。（ｗｈ）
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