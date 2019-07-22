【企業盈警】中綠（００９０４）料全年虧損擴大，毛利下跌

《經濟通通訊社２２日專訊》中國綠色食品（００９０４）預期截至４月３０日年度虧損將

較去年同期虧損約５﹒４１億元人民幣增逾１０％，即約５﹒９５億元人民幣。

該集團指虧損增加主因本年度毛利下跌，受累於新鮮農產品及經加工產品業務收入減少及經

營開支增加所致，而吉林省白城市粗糧農田產量於本年度低於預期，以致對收成質素及銷售價格

造成不利影響，加上參考過去５年新鮮蔬菜平均消費價格指數，預期收入增長率下降，導致確認

物業、廠房及設備及長期預付租金減值虧損。

該集團預期於本月２６日公布業績。（ｗｈ）

