【企業盈警】中視金橋（００６２３）料中期盈轉虧，收入顯著減

《經濟通通訊社２２日專訊》中視金橋（００６２３）預期截至６月３０日止中期將錄得合

併淨虧損，而去年同期則錄得淨溢利。

該集團指，預期淨虧損主因受整體廣告市場環境及氣氛持續疲弱影響，部分客戶對廣告開銷

持審慎態度，導致今年上半年收入較去年同期顯著減少。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

