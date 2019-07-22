【企業盈警】四環（０４６０）料中期虧損，商譽減值逾２８億人幣

《經濟通通訊社２２日專訊》四環醫藥（００４６０）預料截至６月３０日止中期錄得淨虧

損，而去年同期純利約７﹒６６億元人民幣。

該集團指轉盈為虧主因或現商譽減值虧損約２８﹒４億元人民幣，而這些商譽是由往年因收

購若干子公司業務合併所產生。該減值乃基於本月內地頒布「第一批國家重點監控合理用藥藥品

目錄發布（化藥及生物製品）」後，評估對處方和採購模式或發生的影響後的結果。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

