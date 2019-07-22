【企業盈警】國際精密（００９２９）料中期純利減最多６５％

《經濟通通訊社２２日專訊》國際精密（００９２９）預期截至６月３０日止中期除稅後純

利，較去年同期純利約４５６１萬元減少約５５％至６５％，即介乎約１５９６萬元至２０５２

萬元。

該集團指除稅後純利減少主因硬盤驅動器市場疲弱以致來自銷售硬盤驅動器零部件大幅下跌

外，中美貿易摩擦持續影響汽車及液壓設備零部件銷售減少，加上整體銷售下降，因而規模經濟

效益縮減，導致毛利減少。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

