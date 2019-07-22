【企業盈喜】奧園健康（０３６６２）料中期核心淨利潤增逾８５％

《經濟通通訊社２２日專訊》奧園健康（０３６６２）料截至６月３０日止中期核心淨利潤

（即扣除上市費用等非經常性損益）較去年同期相關淨利潤增逾８５％。

該集團指有關淨利潤增幅主因提供服務的預售陳列單位及銷售辦公室數量增加及來自社區增

值服務的收入增加所致。

該集團預期於８月中旬公布業績。（ｗｈ）

