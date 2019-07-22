  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2019 08:00

【企業盈喜】奧園健康（０３６６２）料中期核心淨利潤增逾８５％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》奧園健康（０３６６２）料截至６月３０日止中期核心淨利潤
（即扣除上市費用等非經常性損益）較去年同期相關淨利潤增逾８５％。
　　該集團指有關淨利潤增幅主因提供服務的預售陳列單位及銷售辦公室數量增加及來自社區增
值服務的收入增加所致。
　　該集團預期於８月中旬公布業績。（ｗｈ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
生財有道22/07/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】美高梅盈利復甦明顯暑假賭收料向好，博炒上１６元
接通華為19/07/2019
華為新思維：手機市場表現依然強勁！每過一秒，華為就賣出7部手機
專訪19/07/2019
法國商界積極推動智慧城市　展望香港成為世界典範
生財有道19/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵盈警無損長遠價值
中國故事19/07/2019
【科創板啟動】監管全方位護航 科創板22日開板 料快漲後震盪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金