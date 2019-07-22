【企業盈喜】中國奧園（０３８８３）料中期核心淨利潤增逾５０％

《經濟通通訊社２２日專訊》中國奧園（０３８８３）預期截至６月３０日止中期核心淨利

潤（即扣除投資性物業公允值收益、匯兌損益等非經常性損益項目）較去年同期核心淨利潤

１３﹒９２億元人民幣增逾５０％。

該集團指有關淨利潤增長主因今年上半年交付予買家的物業總建築面積增加及平均售價提升

所致。

該集團預期於８月中旬公布業績。（ｗｈ）

