《日入而息》科創板首批新股表現超預期，６月通脹率升至３﹒３％

《今天重點》﹡科創板２５新股首日掛牌均升１﹒４倍超預期，安集飆４倍問鼎

﹡６月份整體通脹率升至３﹒３％，高於預期

﹡港股二萬八小注衍生工具博彈，議息前２８７００受阻

﹡安踏體育（２０２０）料中期純利年增長不少於２５％



《即日市況》﹡內地科創板開啟，港股收跌３９４點報２８３７１，失守十天百天線



《深滬股市》﹡科創板開門紅引吸資效應，滬指收跌１﹒３％失二千九



《美元匯價》﹡歐央行或暗示９月降息，歐元技術走勢仍偏軟；歐元最新報１﹒１２１４╱

１５，日圓最新報１０７﹒９０╱９２



《公司業績》﹡信盛礦業（０２１３３）中期虧損增至１１３３萬元人民幣，不派息





《公司資訊》﹡３香港表示積極研究參與年底５Ｇ頻譜拍賣

﹡大中華地產（０００２１）今早宣布停牌

﹡天達表示中國市場現時估值吸引，科技創新公司成經濟增長動力

﹡巨星醫療（０２３９３）澄清與藝星醫療美容無任何關係

﹡移卡科技有意來港上市，傳最快季內遞交上市申請

﹡富士高（００９２７）研發降噪等新技術，難遷廠往東南亞

﹡新昌創展（０１７８１）已支付欠款，清盤呈請將被撤回

﹡遠東發展（０００３５）再收購曼徹斯特市中心２０英畝土地



《國企紅籌》﹡昆明機床（００３００）法院受理控股股東瀋陽機床被重整申請

﹡北大青鳥環宇（０８０９５）附屬中小企業板獨立上市獲中證監核准



《神州民企》﹡平安好醫生（０１８３３）與民生保險簽署合作協議

﹡安踏（０２０２０）渾水指控不準確及具誤導性

﹡東江環保（００８９５）委工程總承包商涉２５５８萬

﹡明華澳漢（０８３０１）與獨立方就退回部分代價簽訂和解協議

﹡雅居樂（０３３８３）回購轉售境內債券涉３﹒５１億元人民幣



《中國要聞》﹡中證監核發２家公司ＩＰＯ，未披露籌資金額

﹡開封恢復限售令，樓市鬆綁政策「一日遊」遭批評

﹡河南義馬市氣化工廠爆炸最少釀１２死

﹡美媒表示中國取得柬埔寨部分海軍基地使用權，可駐軍

﹡統計局表示服務業規模日益壯大成為中國經濟第一大產業

﹡商務部明起對歐盟日本進口不銹鋼鋼坯等徵反傾銷稅

﹡２５隻科創板新股今日上市，全線高開，最高漲２﹒９倍

﹡上交所黃紅元稱要守住不說假話，不做假帳的底線

﹡科創板正式開鑼，中證監副主席提「四個希望」；科創板開市半小時成交逾

２００億人幣，通號Ａ交投最旺

﹡航天宏圖董事長表示半年業績大幅升，對股價表現非常滿意

﹡廣東證監局邱勇稱１３家公司提交科創板申報材料

﹡新華社表示只有重諾篤行才能推動中美經貿磋商不斷向前

﹡中證監就對北京銀行再融資申請詢問康得新情況

﹡華春瑩接棒陸慷，升任外交部新聞司司長

﹡上海黃金交易所公布黃金資管登記託管實施細則

﹡連平稱資本市場開放要與金融基礎設施建設相協調

﹡人行５００億逆回購利率持平，淨投放５００億；人行表示推動評級領域開

放，加大對外資銀行母公司考察；人行報告指穩健貨幣政策要鬆緊適度預調

微調

﹡天津市長表示５年來引進自北京的項目４０００多個；打造雄安新區高效便

捷出海通道

﹡上海商業銀行表示屯門及元朗分行暫時關閉

﹡衛健委稱將研究煙草稅價調整，擬立法監管電子煙

﹡中興５Ｇ新機明天開放預訂，或成國行首款５Ｇ手機

﹡莊園牧場（０１５３３）向中證監申請中止公開發行可轉債審核

﹡新華社稱科創板是板塊的制度試驗，試出可推廣新制度



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１０９４４﹒５３點



《其他消息》﹡四人被廉署起訴涉就康宏發行債券串謀詐騙，周三應訊

﹡廉署起訴兩名康宏前高層涉嫌就收購投資公司串謀詐騙

﹡中原按揭表示６月轉按登記月增１５％，中銀蟬聯第一

﹡美聯表示十大屋苑周末成交倍增，惟連續９周錄單位數

﹡港置表示政治事件短暫影響樓市，料下半年樓價升５％

﹡畢馬威表示難以預計內地科創板表現，很多企業對本港市場仍感興趣；畢馬

威調查指零售業正遇人才短缺等挑戰，倡擴大科技應用等

﹡深股通額度全日用１１億元；滬股通額度全日流走４﹒４５億元，陸股通淨

買入近４億



《移交逃犯》﹡港府表示挑戰國家主權依法追究

﹡遭質疑國徽比人命重要，林鄭月娥稱污損國徽衝擊一國兩制

﹡中總嚴正譴責暴力破壞行為

﹡王志民稱圍堵中聯辦侮辱國家主權，將追究到底

﹡央視表示部分激進示威者行徑直接觸及「一國兩制」底線

﹡建制派譴責圍堵中聯辦事件，要求警方追究違法行為



《元朗黑夜》﹡公民黨表示元朗形同黑社會管治，政府須為撕裂負全責

﹡民主派指林鄭政權已完全崩潰，質疑警黑勾結

﹡自由黨表示示威者損害國家尊嚴，暴力蔓延社區層面

﹡何君堯指白衣人「保家衛族」，不會和他們割席；何君堯與多名白衣人握手

，皇仁師生及舊生聯署譴責；何君堯譴責民陣遊行，稱與元朗襲擊事件絕對

無關係

﹡形點昨晚指未能聯絡警方，有安排市民到住宅平台暫避

﹡建制派譴責元朗襲擊事件，要求警方嚴肅跟進

﹡昨大批白衣人無差別襲擊市民，醫管局表示４５傷１危殆

﹡港鐵表示報案後警方「都有段時間」才到場，今加派保安

﹡警方清晨見記者指無拘捕任何人，稱無見到攻擊性武器；兩名軍裝接報到場

料不足應付，增援半小時後到達

﹡林鄭多次重申不容許任何暴力行為，警黑勾結是誣衊；遭質疑對元朗襲擊用

詞溫和，林鄭稱當時未了解全況

﹡市民遇襲警方姍姍來遲，盧偉聰稱部分警力調往港島

﹡林鄭及一哥均避答事發時身在何處，僅稱需時了解事件

﹡元朗廣場、ＹＯＨＯ ＭＡＬＬ多間商店午後拉閘停業

﹡大新銀行屯門分行及元朗青山道分行暫停服務

﹡零售協會冀政府盡快以和平方式解決與市民的矛盾

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